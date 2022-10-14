4DDiG Windows Data Recovery

Универсальное решение для восстановления и исправления данных во всех сценариях

  • Восстановить данные с ноутбука / ПК, внутреннего и внешнего накопителя, флэш-диска USB, SD-карты и т.д.
  • Восстановить более 1000 типов файлов, включая фотографии, видео, документы и аудио.
  • Восстановить файлы, потерянные из-за случайного удаления, форматирования, потерянного раздела, повреждения, сбоя системы, вирусной атаки и так далее.

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Для Windows 11/10/8.1/8/7

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Восстановить все потерянные данные в разных сценариях

  • recover deleted files

    Восстановление удаленных файлов

    Случайно удалены важные файлы, такие как фотографии, видео и документы? Бессознательно очистили корзину, а затем обнаружили, что файлы имеют для вас большое значение? 4DDiG придёт на помощь.

  • recover from formatted drive

    Восстановление отформатированного диска

    Легко случайно отформатировать жесткий диск, SSD, жесткий диск, SD-карту и USB-накопитель, после чего произойдет потеря данных. Не принимайте это близко к сердцу. С 4DDiG Windows Data Recovery восстановление данных с отформатированного диска больше не является головной болью.

  • recover from lost partition

    Восстановление потерянного раздела

    Вам может быть отказано в доступе к некоторым местоположениям или файлам из-за ошибочного разделения, удаления раздела, перераспределения или потери таблицы. Здесь только профессиональное программное обеспечение для восстановления данных, такое как Tenorshare 4DDiG data recovery, избавит вас от этих проблем.

  • recover data from external drives

    Восстановление внешнего устройства

    Внешние запоминающие устройства хороши с точки зрения сохранения данных. Но потеря данных также сведет вас с ума, когда устройства будут повреждены, повреждены. Независимо от того, какое у вас устройство, 4DDiG позволяет восстановить потерянные данные с максимальной скоростью восстановления.

  • recover data from crashed computer

    Восстановление разбитого компьютера

    Вы можете легко столкнуться с сбоем компьютера с черным или синим экраном, а затем произойдет потеря данных. С помощью Tenorshare 4DDiG для восстановления данных Windows вы можете создать загрузочный диск для загрузки разбитого компьютера и доступа к данным без каких-либо технических знаний.

  • recover raw files

    Восстановление необработанных файлов

    RAW-накопители означают файловую систему RAW, к данным которой невозможно получить доступ без помощи программного обеспечения для восстановления данных. Не волнуйтесь, 4DDiG восстановит файлы с любого RAW-накопителя.

1000+ типов данных, которые можно восстановить

Вы можете восстановить различные типы данных с помощью этого мощного инструмента восстановления данных Windows. Независимо от того, что вы потеряли, программа восстановления файлов 4DDiG способна без проблем восстановить потерянные файлы, такие как изображения, видео, музыкальные файлы, электронную почту, офисные документы и файлы сжатия.

recover 1000+ file types
  • image Фотография

    JPG /JPEG, TIFF / TIF, PNG, BMP, GIF, PSD, WEBP, CRW, RGB, CR2, NEF, ORF, SR2, MRW, DCR, WMF, RAW, SWF, SVG, RAF, DNG, ERF, ICO, DSC и т.д.

  • video Видео

    AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, MKV, ASF, FLV, FLA, AMV, F4V, SWF, MPG, RM / RMVB, MPEG, TS, VOB, MTS, DV и т.д.

  • audio Аудио

    MP3, AIF/AIFF, M4A, WMA, WAW, APE, MID/MIDI, VQF, OGG, AAC, WAV, FLAC, DTS и другие аудиоформаты.

  • office document Офисный документ

    DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, CWK, HTML/HTM, INDD, EPS, RTF, EPUB, PDF, CHM, CSV, TXT, DOTM, THMX и так далее.

  • archive Электронная почта и Архив

    MSG, PST, OST, EML, EMLX, MBOX и т.д.
    7Z, WAR, ZIP, EXE, 7zip, BZ2, ISO, IMG, TAR, GZ, TAZ и т.д.

  • others Другие

    ASPX, CGI, ELM, IGY, IQY, JSP, LDB, MHT, MHTML, PHP и многое другое.

Лучший Опыт Восстановления

Хотя некоторые файлы могут быть удалены давным-давно, программное обеспечение для восстановления данных 4DDiG Windows использует расширенный алгоритм для сканирования всех скрытых файлов и поможет вам избавиться от проблемы потери данных.

  • scan and preview

    Бесплатное сканировать и просматривать

    Чтобы сэкономить время и получить ваши данные обратно со 100% гарантией, 4DDiG Windows Data Recovery предоставляет два режима восстановления: быстрое и глубокое сканирование. И вы можете выполнить восстановление данных после бесплатного предварительного просмотра.

  • flexible recovery

    Гибкое Восстановление Возобновления

    Вы можете остановить сканирование на середине и возобновить процесс сканирования в любое удобное для вас время. Вы не будете нести никакой нагрузки во время сканирования.

  • easy

    Простое Восстановление файлов

    Он разработан для удовлетворения потребностей пользователей разного уровня. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или ветераном, вы всегда можете восстановить потерянные файлы несколькими щелчками мыши с помощью этого инструмента восстановления файлов Windows.

Больше Чем Восстановление Данных, Но И Восстановление Видео

Используя передовые методы анализа видео, 4DDiG Windows Data Recovery имеет дополнительную функцию для восстановления поврежденных видео. Иногда восстановленные видео и фотографии могут быть больше не пригодны для использования из-за повреждения. В таких ситуациях вы можете использовать программное обеспечение для восстановления поврежденных видео и фотографий.

video repair
  • Сканировать и соответствовать фрагменты вашего видео..
  • Объединить фрагменты из одного и того же видео.
  • Восстановить и ремонт неограниченного количества видеофайлов без повреждений, включая MP4, MOV, MKV, MTS, FLV, M4V.
  • Восстановить поврежденные видео со всех камер и видеокамер, включая зеркальные камеры, дроны, экшн-камеры, видеорегистраторы, SD-карты, ПК, жесткие диски и т.д.

Как использовать Tenorshare 4DDiG

  • Шаг 1: Шаг 1: Выбрать местоположение

    4DDiG Windows data recovery скачайте бесплатно и выберите место, где вы потеряли данные.

  • Шаг 2: Сканировать и просматривать потерянные файлы

    Сканировать потерянные файлы придется некоторое время. Дождитесь завершения сканирования.

  • Шаг 3: Восстановить потерянные файлы

    Все результаты сканирования будут перечислены, и вы сможете выбрать файлы для предварительного просмотра и восстановления.

Больше руководств здесь >>
4ddig data recovery guide step 1 4ddig data recovery guidestep 2 4ddig data recovery guide step 3
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Технические характеристики 4DDiG Windows Data Recovery

    Поддерживаемые Устройства Хранения Данных

  • computer

    Компьютер / Ноутбук

  • memory card

    SD / Карта памяти / TF-карта

  • USB

    Флэш-накопитель USB, карта памяти

  • HDD

    Жесткий диск / SSD/ Цифровая камера / Музыкальный плеер / Видеокамера / гибкий диск, экшн-камера, камера дрона, видеорегистратор

    Поддерживаемые системы и языки

  • operation system

    Операционные системы: Windows 11/10/8.1/8/7

  • file system

    Файловые системы: NTFS, exFAT и FAT16/FAT32.

  • language

    Поддерживаемые языки: Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский, Португальский, Русский, Японский, Корейский, Арабский, Голландский, Турецкий, Индонезийский, Тайский, Традиционный китайский и Упрощенный китайский.

Подробнее о технических характеристиках >>

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Для Windows 11/10/8.1/8/7

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  • reviewer

    Автор: Саймон

    Я потерял 5 ГБ фотографий на своем жестком диске, но 4DDiG удалось их восстановить, это действительно здорово. Спасибо за такой инструмент.

  • reviewer

    Автор: Давелла

    Мой USB-накопитель не распознается компьютером, но на нем есть мои рабочие файлы, а затем я использовал это программное обеспечение, чтобы вернуть их обратно. Это рекомендуется.

  • reviewer

    Автор: Хэнсон

    Я не знаю, почему один из моих разделов потерян, но мои файлы там. 4DDiG помог мне найти потерянный раздел, а затем и файлы.

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Часто задаваемые вопросы по восстановлению данных 4DDiG Windows