Восстановить все потерянные данные в разных сценариях
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Восстановление удаленных файлов
Случайно удалены важные файлы, такие как фотографии, видео и документы? Бессознательно очистили корзину, а затем обнаружили, что файлы имеют для вас большое значение? 4DDiG придёт на помощь.
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Восстановление отформатированного диска
Легко случайно отформатировать жесткий диск, SSD, жесткий диск, SD-карту и USB-накопитель, после чего произойдет потеря данных. Не принимайте это близко к сердцу. С 4DDiG Windows Data Recovery восстановление данных с отформатированного диска больше не является головной болью.
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Восстановление потерянного раздела
Вам может быть отказано в доступе к некоторым местоположениям или файлам из-за ошибочного разделения, удаления раздела, перераспределения или потери таблицы. Здесь только профессиональное программное обеспечение для восстановления данных, такое как Tenorshare 4DDiG data recovery, избавит вас от этих проблем.
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Восстановление внешнего устройства
Внешние запоминающие устройства хороши с точки зрения сохранения данных. Но потеря данных также сведет вас с ума, когда устройства будут повреждены, повреждены. Независимо от того, какое у вас устройство, 4DDiG позволяет восстановить потерянные данные с максимальной скоростью восстановления.
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Восстановление разбитого компьютера
Вы можете легко столкнуться с сбоем компьютера с черным или синим экраном, а затем произойдет потеря данных. С помощью Tenorshare 4DDiG для восстановления данных Windows вы можете создать загрузочный диск для загрузки разбитого компьютера и доступа к данным без каких-либо технических знаний.
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Восстановление необработанных файлов
RAW-накопители означают файловую систему RAW, к данным которой невозможно получить доступ без помощи программного обеспечения для восстановления данных. Не волнуйтесь, 4DDiG восстановит файлы с любого RAW-накопителя.
1000+ типов данных, которые можно восстановить
Вы можете восстановить различные типы данных с помощью этого мощного инструмента восстановления данных Windows. Независимо от того, что вы потеряли, программа восстановления файлов 4DDiG способна без проблем восстановить потерянные файлы, такие как изображения, видео, музыкальные файлы, электронную почту, офисные документы и файлы сжатия.
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Фотография
JPG /JPEG, TIFF / TIF, PNG, BMP, GIF, PSD, WEBP, CRW, RGB, CR2, NEF, ORF, SR2, MRW, DCR, WMF, RAW, SWF, SVG, RAF, DNG, ERF, ICO, DSC и т.д.
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Видео
AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, MKV, ASF, FLV, FLA, AMV, F4V, SWF, MPG, RM / RMVB, MPEG, TS, VOB, MTS, DV и т.д.
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Аудио
MP3, AIF/AIFF, M4A, WMA, WAW, APE, MID/MIDI, VQF, OGG, AAC, WAV, FLAC, DTS и другие аудиоформаты.
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Офисный документ
DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, CWK, HTML/HTM, INDD, EPS, RTF, EPUB, PDF, CHM, CSV, TXT, DOTM, THMX и так далее.
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Электронная почта и Архив
MSG, PST, OST, EML, EMLX, MBOX и т.д.
7Z, WAR, ZIP, EXE, 7zip, BZ2, ISO, IMG, TAR, GZ, TAZ и т.д.
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Другие
ASPX, CGI, ELM, IGY, IQY, JSP, LDB, MHT, MHTML, PHP и многое другое.
Лучший Опыт Восстановления
Хотя некоторые файлы могут быть удалены давным-давно, программное обеспечение для восстановления данных 4DDiG Windows использует расширенный алгоритм для сканирования всех скрытых файлов и поможет вам избавиться от проблемы потери данных.
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Бесплатное сканировать и просматривать
Чтобы сэкономить время и получить ваши данные обратно со 100% гарантией, 4DDiG Windows Data Recovery предоставляет два режима восстановления: быстрое и глубокое сканирование. И вы можете выполнить восстановление данных после бесплатного предварительного просмотра.
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Гибкое Восстановление Возобновления
Вы можете остановить сканирование на середине и возобновить процесс сканирования в любое удобное для вас время. Вы не будете нести никакой нагрузки во время сканирования.
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Простое Восстановление файлов
Он разработан для удовлетворения потребностей пользователей разного уровня. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или ветераном, вы всегда можете восстановить потерянные файлы несколькими щелчками мыши с помощью этого инструмента восстановления файлов Windows.
Больше Чем Восстановление Данных, Но И Восстановление Видео
Используя передовые методы анализа видео, 4DDiG Windows Data Recovery имеет дополнительную функцию для восстановления поврежденных видео. Иногда восстановленные видео и фотографии могут быть больше не пригодны для использования из-за повреждения. В таких ситуациях вы можете использовать программное обеспечение для восстановления поврежденных видео и фотографий.
- Сканировать и соответствовать фрагменты вашего видео..
- Объединить фрагменты из одного и того же видео.
- Восстановить и ремонт неограниченного количества видеофайлов без повреждений, включая MP4, MOV, MKV, MTS, FLV, M4V.
- Восстановить поврежденные видео со всех камер и видеокамер, включая зеркальные камеры, дроны, экшн-камеры, видеорегистраторы, SD-карты, ПК, жесткие диски и т.д.
Как использовать Tenorshare 4DDiG
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Шаг 1: Шаг 1: Выбрать местоположение
4DDiG Windows data recovery скачайте бесплатно и выберите место, где вы потеряли данные.
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Шаг 2: Сканировать и просматривать потерянные файлы
Сканировать потерянные файлы придется некоторое время. Дождитесь завершения сканирования.
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Шаг 3: Восстановить потерянные файлы
Все результаты сканирования будут перечислены, и вы сможете выбрать файлы для предварительного просмотра и восстановления.
Технические характеристики 4DDiG Windows Data Recovery
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Компьютер / Ноутбук
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SD / Карта памяти / TF-карта
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Флэш-накопитель USB, карта памяти
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Жесткий диск / SSD/ Цифровая камера / Музыкальный плеер / Видеокамера / гибкий диск, экшн-камера, камера дрона, видеорегистратор
Поддерживаемые Устройства Хранения Данных
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Операционные системы: Windows 11/10/8.1/8/7
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Файловые системы: NTFS, exFAT и FAT16/FAT32.
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Поддерживаемые языки: Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский, Португальский, Русский, Японский, Корейский, Арабский, Голландский, Турецкий, Индонезийский, Тайский, Традиционный китайский и Упрощенный китайский.
Поддерживаемые системы и языки
Рекомендовано более чем 2,465,000 пользователей по всему миру
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Я потерял 5 ГБ фотографий на своем жестком диске, но 4DDiG удалось их восстановить, это действительно здорово. Спасибо за такой инструмент.
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Мой USB-накопитель не распознается компьютером, но на нем есть мои рабочие файлы, а затем я использовал это программное обеспечение, чтобы вернуть их обратно. Это рекомендуется.
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Я не знаю, почему один из моих разделов потерян, но мои файлы там. 4DDiG помог мне найти потерянный раздел, а затем и файлы.
Часто задаваемые вопросы по восстановлению данных 4DDiG Windows
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Вопрос 1: Можем ли мы восстановить безвозвратно удаленные файлы в Windows 11/10?
Да, вы можете восстановить безвозвратно удаленные файлы, если они не были перезаписаны новыми данными. Прекратите использовать поврежденный диск, как только файлы были удалены, и воспользуйтесь профессиональным программным обеспечением для восстановления данных Windows 11/10, таким как Tenorshare 4DDiG, для восстановления удаленных файлов.
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Вопрос 2: Как восстановить удаленные файлы из корзины Windows?
Если вы не очистили удаленные файлы из корзины, просто перейдите в корзину и дважды щелкните файл, затем "Восстановить". Если вы очистили корзину, используйте Tenorshare 4DDiG для восстановления удаленных файлов, которых нет в корзине.
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Вопрос 3: Как восстановить данные с не загружаемой Windows 11/10?
Прямо сейчас Tenorshare 4DDiG способен восстанавливать данные из не загружаемой или разбитой ОС Windows. Чтобы восстановить данные с разбитого или не загружающегося ПК и ноутбука с Windows, пожалуйста, выполните следующие действия:
1. Создайте загрузочный носитель для восстановления данных с помощью 4DDiG.
2. Подключите загрузочный USB-носитель к разбитому или не загружаемому ПК с Windows.
3. Как только компьютер загрузится с USB-носителя, выберите типы файлов, а затем местоположение файла для восстановления данных.
4. После сканирования выберите все файлы, которые вы хотите восстановить.
Вы также можете обратиться к этому руководству чтобы получить более подробную информацию о восстановлении данных с разбитого компьютера.
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Вопрос 4: Как восстановить удаленные видео с ПК Windows 11/10?
1. Лучший способ - использовать профессиональный инструмент Tenorshare 4DDiG Windows Data Recovery, который способен восстанавливать различные типы данных, включая способы восстановления файлов / фотографий / документов в Windows.
2. Если вы загрузили видео на компьютер с веб-сайта или камеры, даже GoPro, вы можете использовать резервное копирование и восстановление, перейдите в панель управления и нажмите Система и обслуживание, затем резервное копирование и восстановление.
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Вопрос 5: Какое лучшее бесплатное программное обеспечение для восстановления данных для Windows для сканирования потерянных данных? Что такое средства восстановления Windows 11/10?
Здесь мы перечислим топ-5 программ для восстановления данных для ПК, они следующие:
Топ-1. Tenorshare 4DDiG - Восстановление данных Windows
Топ 2. EaseUS - Мастер восстановления данных
Топ 3. Disk Drill
Топ 4. Recuva
Топ 5. Minitool
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Вопрос 6: Каковы отношения между Tenorshare 4DDiG и Microsoft? Подпадает ли Tenorshare 4DDiG под действие Microsoft?
4DDiG Data Recovery разработан компанией Tenorshare Co., Ltd самостоятельно и полностью совместим с Microsoft.
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Вопрос 7: Будет ли Tenorshare 4DDiG собирать мои данные во время восстановления данных?
Tenorshare 4DDiG не будет собирать вашу информацию для каких-либо незаконных целей. Если вас это беспокоит, вы можете отключить свою сеть перед использованием нашей программы. Однако, если вам нужно восстановить данные с разбитого компьютера, убедитесь, что ваш компьютер подключен к Интернету, чтобы вы могли загрузить необходимую прошивку.
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Вопрос 8: Безопасно ли восстановление данных Tenorshare 4DDiG?
Да, это так. Использование Tenorshare 4DDiG - гораздо более безопасный способ восстановления ваших данных, чем попытка физического восстановления данных, и он не приведет к перезаписи ваших данных.
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Вопрос 9: Является ли Tenorshare 4DDiG бесплатным?
Tenorshare 4DDiG предлагает бесплатную пробную версию, чтобы вы могли сканировать и просматривать потерянные данные. Если вы хотите восстановить эти файлы, вам необходимо приобрести лицензию. Риски сопровождают любое бесплатное программное обеспечение для восстановления данных. Купите 4DDiG прямо сейчас, чтобы получить скидку, ограниченную по времени!
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Вопрос 10: Сколько времени требуется для сканирования Tenorshare 4DDiG?
Это зависит от размера диска или раздела. Сканирование вашего диска C и восстановление удаленных файлов обычно занимают от 2 до 5 минут.