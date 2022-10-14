4DDiG Windows Data Recovery

Вопрос 3: Как восстановить данные с не загружаемой Windows 11/10?

Прямо сейчас Tenorshare 4DDiG способен восстанавливать данные из не загружаемой или разбитой ОС Windows. Чтобы восстановить данные с разбитого или не загружающегося ПК и ноутбука с Windows, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Создайте загрузочный носитель для восстановления данных с помощью 4DDiG.

2. Подключите загрузочный USB-носитель к разбитому или не загружаемому ПК с Windows.

3. Как только компьютер загрузится с USB-носителя, выберите типы файлов, а затем местоположение файла для восстановления данных.

4. После сканирования выберите все файлы, которые вы хотите восстановить.

Вы также можете обратиться к этому руководству чтобы получить более подробную информацию о восстановлении данных с разбитого компьютера.